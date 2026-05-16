Andrea Sempio è tornato a parlare in esclusiva a Quarto Grado sulla nuova indagine per l’omicidio di Chiara Poggi. "Non ho mai visto i video di Chiara" e, alla domanda diretta, afferma: "No, non ho ammazzato io Chiara Poggi". L’uomo al centro dell’inchiesta nega qualsiasi ossessione per la vittima: "Non ho mai visto i video di Chiara, non c’è mai stato interesse per Chiara". Riguardo al movente sessuale ipotizzato dagli inquirenti commenta: "Capisco che alla fine bisognava trovare un movente, è stato scelto questo. va bene".Sempio spiega anche le controverse intercettazioni in auto: "Ovviamente sono intercettazioni fatte mentre sono indagato, indovina cosa ho in testa in quel momento? Eh". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Quarto Grado, Andrea Sempio sbotta: "Sai cosa avevo in testa eh?"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caso Garlasco, il Generale Luciano Garofano: «Andrea Sempio non può aver commesso quell'omicidio»

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Garlasco, Andrea Sempio sbotta sulle intercettazioni in auto: "Se sono indagato cosa posso avere in testa?"

“Sono di Andrea Sempio”. Garlasco, mostrati in diretta a Quarto GradoIl caso Garlasco torna a far parlare di sé nel momento più delicato: la nuova direzione impressa dalla Procura di Pavia ha riacceso dubbi, domande e...

Le interviste sulle poltrone di quarto grado non portano bene: Venditti indagato Giuseppe Sempio indagato Andrea Sempio indagato Tizzoni, in bocca al lupo. #garlasco x.com

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio si difende a Quarto Grado: Sono innocenteAndrea Sempio, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha deciso di tornare a parlare ai microfoni di Quarto Grado per difendersi e ribadire la sua innocenza. Delitto di Garlasco, Andrea Sempio ... notizie.it

Garlasco, a Quarto Grado gli audio ripuliti di Sempio ripuliti: Non dice né video né pennaNon ho commesso l'omicidio, non ho ammazzato Chiara Poggi. La mia posizione è sempre quella degli inizi. Possono scrivere il capo di ... iltempo.it