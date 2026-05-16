Quanto accaduto nelle aule del tribunale non ha giovato al campionato della Vigor

Recentemente, il Tribunale di Ancona ha stabilito l’estromissione di Istep Italia srl dalla gestione della squadra. Questa decisione ha portato a un cambiamento nelle dinamiche interne del club e ha suscitato reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La sentenza riguarda la legittimità della revoca e le modalità con cui è avvenuta, aprendo una fase di incertezza per le future attività del team. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni legali che coinvolgono il club e le parti interessate.

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