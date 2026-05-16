Quanto accaduto nelle aule del tribunale non ha giovato al campionato della Vigor
Recentemente, il Tribunale di Ancona ha stabilito l’estromissione di Istep Italia srl dalla gestione della squadra. Questa decisione ha portato a un cambiamento nelle dinamiche interne del club e ha suscitato reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La sentenza riguarda la legittimità della revoca e le modalità con cui è avvenuta, aprendo una fase di incertezza per le future attività del team. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni legali che coinvolgono il club e le parti interessate.
La legittimità dell’estromissione di Istep Italia srl dalla Vigor, sancita dal Tribunale di Ancona pochi giorni fa, apre inevitabilmente un nuovo corso della storia rossoblu. Il gruppo dirigente non era sereno, non poteva esserlo prima del fatidico verdetto di primo grado. Timori diffusi si susseguivano, spiegano i vertici, anche per la stabilità degli equilibri e dei rapporti costruiti negli anni con tutti coloro che creano il mondo Vigor. "La nostra è una realtà con più di 100 anni di storia. Un mondo vastissimo fatto di: giocatori, allenatori e dirigenti, ma anche di volontari, famiglie e ragazzini appassionati – spiega il vicepresidente della Vigor Luca Meggiorin -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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