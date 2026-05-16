Sabato pomeriggio, un manager ad interim potrebbe ottenere un riconoscimento importante. Calum McFarlane, attualmente al vertice del Chelsea, sta cercando di aggiungere un trofeo significativo alla sua carriera. Sono pochi i manager temporanei che riescono a vincere titoli di rilievo in partite così decisive. Questa occasione rappresenta un momento speciale per lui e per la squadra, che si prepara a sfidare un avversario di livello elevato. La partita potrebbe segnare una svolta nella sua esperienza da allenatore temporaneo.

Calum McFarlane ha la possibilità di fare qualcosa di relativamente raro sabato pomeriggio. Ecco alcuni degli esempi degni di nota che siamo riusciti a portare alla luce e potresti notare un tema che emerge abbastanza rapidamente. Ma andremo avanti e lo considereremo un tecnicismo; è certamente nello spirito del capo custode. Zagallo ha riportato Pelé in campo, e gli ex compagni di squadra hanno vinto il tutto, battendo l’Italia 4-1 in finale con una prestazione iconica. Zagallo ha ottenuto l’incarico per un periodo più lungo dopo il torneo. Le migliori funzionalità, quiz divertenti e sul calcio, direttamente nella tua casella di posta ogni settimana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Quanti manager ad interim hanno vinto trofei importanti? Ecco la lista a cui Calum McFarlane, capo del Chelsea, sta cercando di unirsi

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