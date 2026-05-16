Quando torna in campo Sinner | la semifinale interrotta con Medvedev
Jannik Sinner e Daniil Medvedev torneranno in campo oggi, sabato 16 maggio, nel secondo match non prima delle 15, per completare la semifinale degli Internazionali d’Italia 2026. La partita era stata interrotta a causa della pioggia e non si era più giocata, lasciando in sospeso il risultato. Entrambi i tennisti erano in campo prima dell’interruzione e ora si riprenderà da dove si erano fermati. La semifinale si disputa su campi in terra battuta.
Jannik Sinner e Daniil Medvedev torneranno in campo oggi, sabato 16 maggio nel secondo match non prima delle 15 per terminare la semifinale degli Internazionali d'Italia 2026, rinviata a causa della pioggia. La partita tra Sinner e Medvedev si terrà dopo la semifinale di doppio della coppia Bolelli-Vavassori fissata alle 13. Una partita al cardiopalma, iniziata in ritardo a causa di un'interruzione per maltempo durante Darderi-Ruud, con l'altoatesino subito in palla e il russo in bambola per un primo set chiuso 6-2 in 32 minuti. Nel secondo parziale problemi di stomaco per Sinner e grande tennis di Medvedev, che la spunta 7-5 nella lotta dopo un'ora e nove minuti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Atletico Madrid-Tottenham 5-2: gol e highlights | Champions League
Sullo stesso argomento
Sinner, quando gioca semifinale con Medvedev agli Internazionali? Orario e dove vederla in tv (in chiaro)(Adnkronos) – Quando gioca Jannik Sinner in semifinale agli Internazionali d'Italia 2026? Oggi, giovedì 14 maggio, il tennista azzurro ha battuto...
Sinner?Medvedev: quando si gioca la semifinale sospesa, orario, diretta TV e streamingLa pioggia ha fermato la magia del Foro Italico proprio nel momento più intenso della sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev.
Sinner torna in campo a Roma, quando gioca e dove vederlo gratis in tv facebook
Quando torna in campo #Sinner dopo Madrid: c'è Roma nel mirino di Jannik x.com
Ho trovato alcuni commenti interessanti del 2022 quando Vagnozzi è stato confermato come allenatore di Sinner reddit
Sinner-Medvedev a Roma, la semifinale (sospesa) torna oggi in TV: a che ora riprende e dove vederla gratis. La grande beffa per JannikSinner a un passo dalla finale di Roma: dopo la sospensione per pioggia, la semifinale contro Medvedev riparte oggi dal 6-2, 5-7, 4-2 per l’azzurro. Ecco orario e dove vedere il match in tv ... libero.it
Internazionali, quando torna in campo Sinner: la semifinale interrotta con MedvedevJannik Sinner e Daniil Medvedev torneranno in campo oggi, sabato 16 maggio nel secondo match non prima delle 15 per terminare la semifinale ... iltempo.it