Quando torna in campo Sinner | la semifinale interrotta con Medvedev

Da iltempo.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner e Daniil Medvedev torneranno in campo oggi, sabato 16 maggio, nel secondo match non prima delle 15, per completare la semifinale degli Internazionali d’Italia 2026. La partita era stata interrotta a causa della pioggia e non si era più giocata, lasciando in sospeso il risultato. Entrambi i tennisti erano in campo prima dell’interruzione e ora si riprenderà da dove si erano fermati. La semifinale si disputa su campi in terra battuta.

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Jannik Sinner e Daniil Medvedev torneranno in campo oggi, sabato 16 maggio nel secondo match non prima delle 15 per terminare la semifinale degli Internazionali d'Italia 2026, rinviata a causa della pioggia. La partita tra Sinner e Medvedev si terrà dopo la semifinale di doppio della coppia Bolelli-Vavassori fissata alle 13. Una partita al cardiopalma, iniziata in ritardo a causa di un'interruzione per maltempo durante Darderi-Ruud, con l'altoatesino subito in palla e il russo in bambola per un primo set chiuso 6-2 in 32 minuti. Nel secondo parziale problemi di stomaco per Sinner e grande tennis di Medvedev, che la spunta 7-5 nella lotta dopo un'ora e nove minuti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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