Quando torna in campo Sinner | la semifinale interrotta con Medvedev

Jannik Sinner e Daniil Medvedev torneranno in campo oggi, sabato 16 maggio, nel secondo match non prima delle 15, per completare la semifinale degli Internazionali d’Italia 2026. La partita era stata interrotta a causa della pioggia e non si era più giocata, lasciando in sospeso il risultato. Entrambi i tennisti erano in campo prima dell’interruzione e ora si riprenderà da dove si erano fermati. La semifinale si disputa su campi in terra battuta.

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