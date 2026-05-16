Quando a Monza il sindaco Sorteni proclamava la Repubblica | una rassegna dedicata al 2 giugno
Il 2 giugno 1946, in Italia, si svolse il referendum istituzionale che portò alla nascita della Repubblica. In quella giornata, il popolo italiano, tra cui molte donne, si espresse attraverso il voto per decidere tra monarchia e repubblica. A Monza, il sindaco proclamò ufficialmente la Repubblica durante una cerimonia pubblica. La consultazione seguì un conflitto armato durato diversi anni e segnò un passaggio fondamentale nella storia del paese, portando alla nascita di una nuova forma di governo.
All’indomani di una lunga e sanguinosa guerra, il popolo italiano, il 2 giugno 1946, decise democraticamente ed autonomamente, per la prima volta a suffragio universale, comprese le donne, il tipo di ordinamento istituzionale e l'elezione dell'Assemblea Costituente che doveva redigere la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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