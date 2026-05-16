Quando a Monza il sindaco Sorteni proclamava la Repubblica | una rassegna dedicata al 2 giugno

Da monzatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2 giugno 1946, in Italia, si svolse il referendum istituzionale che portò alla nascita della Repubblica. In quella giornata, il popolo italiano, tra cui molte donne, si espresse attraverso il voto per decidere tra monarchia e repubblica. A Monza, il sindaco proclamò ufficialmente la Repubblica durante una cerimonia pubblica. La consultazione seguì un conflitto armato durato diversi anni e segnò un passaggio fondamentale nella storia del paese, portando alla nascita di una nuova forma di governo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

All’indomani di una lunga e sanguinosa guerra, il popolo italiano, il 2 giugno 1946, decise democraticamente ed autonomamente, per la prima volta a suffragio universale, comprese le donne, il tipo di ordinamento istituzionale e l'elezione dell'Assemblea Costituente che doveva redigere la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

“Maestri d’oriente”: al Cineplex Moderno al via una rassegna dedicata al grande cinema asiaticoUn percorso tra i capolavori del cinema asiatico, accompagnati dal racconto e dall’analisi di esperti.

Al via la rassegna dedicata al documentario: si parte con "The dialogue police"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump La Biblioteca Malatestiana presenta la programmazione cinematografica di...

quando a monza il sindacoMetro 5 fino da Milano a Monza, sindaci: Ci sono le risorsePer il prolungamento della linea 5 della metropolitana da Milano fino a Monza sono disponibili le risorse necessarie. L'opera viaggia finalmente sul binario della concretezza dei cantieri, commentan ... rainews.it

quando a monza il sindacoIl cordoglio della città di Monza per la scomparsa di Nicola Colombo(mi-lorenteggio.com) Monza, 12 maggio 2026 – Il Sindaco Paolo Pilotto, l’Assessore alla Sport Viviana Guidetti con tutta la Giunta e l’Amministrazione Comunale partecipano al cordoglio per la scompars ... mi-lorenteggio.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web