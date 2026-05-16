Qualiano vandalizzata colonnina Enel Way | furto vicino alla villa

Da puntomagazine.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Qualiano, una colonnina Enel Way situata nelle vicinanze della villa comunale è stata danneggiata da vandali, che hanno causato la rottura e il furto di alcune componenti. L'episodio ha portato alla temporanea interruzione del servizio di ricarica per le auto elettriche nella zona, creando disagi per gli utenti. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di individuare i responsabili. Nessuna persona è stata ancora fermata o identificata in relazione all’episodio.

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Qualiano, vandali distruggono una colonnina Enel Way vicino alla villa comunale: furto e servizio in meno per auto elettriche. Non si arresta a Qualiano l’ondata di vandalismi e furti ai danni delle installazioni pubbliche. Questa volta a pagare il prezzo dell’inciviltà è una colonnina di ricarica Enel Way, situata nelle immediate adiacenze della villa comunale in via Palumbo. Colonnina distrutta e contenuto trafugato. Ignoti hanno divelto la struttura, causando danni evidenti all’impianto e trafugando le apparecchiature interne. Un’azione mirata, che lascia poco spazio ai dubbi sulla natura dolosa dell’intervento. Il risultato è duplice: da un lato un danno economico alla società elettrica, dall’altro un servizio sottratto ai cittadini, in particolare a coloro che utilizzano veicoli elettrici o ibridi plug?in. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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