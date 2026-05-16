Putin ipotizza fine del conflitto entro l’estate | la Russia è pronta?
Il presidente ha dichiarato di sperare in una conclusione del conflitto entro l’estate, lasciando intendere che la Russia sia pronta a negoziare. Nel frattempo, i nuovi poteri della Duma sembrano contraddire le promesse di pace fatte in precedenza, suscitando dubbi sulla reale volontà di risoluzione. Il peggioramento della situazione economica nel paese continua a influire sulla stabilità del governo di Mosca, mentre le decisioni politiche e le tensioni internazionali restano al centro dell’attenzione.
? Punti chiave Perché i nuovi poteri della Duma contraddicono le promesse di pace?. Come influirà il peggioramento economico sulla stabilità del Cremlino?. Cosa nasconde la strategia russa dietro l'intensificazione dei bombardamenti?. Quando la pressione sociale russa diventerà insostenibile per Putin?.? In Breve Dichiarazioni rilasciate il 9 maggio durante la conferenza post Giornata della Vittoria.. Intensificazione bombardamenti russi sull'Ucraina nell'ultima settimana di combattimenti.. Duma approva nuovi poteri presidenziali per la gestione delle operazioni militari estere.. Pressione sociale russa legata al peggioramento dell'economia interna. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Putin tradito dai suoi Tutte le ultime sul conflitto Russia-Ucraina
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