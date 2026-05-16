Putin ipotizza fine del conflitto entro l’estate | la Russia è pronta?

Il presidente ha dichiarato di sperare in una conclusione del conflitto entro l’estate, lasciando intendere che la Russia sia pronta a negoziare. Nel frattempo, i nuovi poteri della Duma sembrano contraddire le promesse di pace fatte in precedenza, suscitando dubbi sulla reale volontà di risoluzione. Il peggioramento della situazione economica nel paese continua a influire sulla stabilità del governo di Mosca, mentre le decisioni politiche e le tensioni internazionali restano al centro dell’attenzione.

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