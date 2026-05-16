Pure l’Eurovision ai piedi di Sal Da Vinci sottovalutato ma sempre più virale

Da lettera43.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la serata di Eurovision, un artista di 57 anni, noto per il suo aspetto distintivo e la chioma nera lucida, ha attirato l’attenzione del pubblico. Mentre alcuni esperti si concentrano sui meccanismi di diffusione dei contenuti sui social, la manifestazione musicale ha visto un crescente interesse verso questa figura, che si è fatta spazio tra le esibizioni più virali. La sua presenza ha suscitato reazioni di sorpresa e curiosità tra gli spettatori, contribuendo a una nuova attenzione per il suo stile e la sua performance.

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Mentre i soloni del buongusto passano le serate a vivisezionare l’ algoritmo perfetto per esportare una finta modernità nei mercati d’oltreconfine, l’ Europa si è risvegliata improvvisamente ai piedi di un 57enne con la dentatura micenea e la chioma color ala di corvo impomatata a specchio. All’ Ariston non l’hanno visto arrivare, chiusi nell’ostinata certezza che la musica contemporanea debba coincidere per forza con il pop di plastica dei laboratori discografici. E invece la corona di Sanremo l’ha presa lui, Salvatore Michael Sorrentino, per tutti Sal Da Vinci, un performer d’assalto che ha attraversato le montagne russe di una carriera quarantennale, prima di ingranare la marcia trionfale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Winner 2026 Sal Da Vinci -

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