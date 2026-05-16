Pugile casertano trionfa a Maddaloni | vittoria ai punti contro l' argentino Castillo

Al Pala Angioni-Caliendo di Maddaloni, il pugile di Castel Volturno ha ottenuto una vittoria ai punti contro l'argentino Castillo durante la serata di sport dedicata al pugilato. La sfida si è svolta nel contesto del match tra Aiello e Magrì, valido per il titolo italiano super welter. La vittoria rappresenta un risultato significativo per il giovane atleta, che si è imposto nel confronto disputato nel sottoclou dell’evento. La serata ha visto una buona affluenza di pubblico e diverse altre sfide di livello.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui