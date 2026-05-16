Pugile casertano trionfa a Maddaloni | vittoria ai punti contro l' argentino Castillo
Al Pala Angioni-Caliendo di Maddaloni, il pugile di Castel Volturno ha ottenuto una vittoria ai punti contro l'argentino Castillo durante la serata di sport dedicata al pugilato. La sfida si è svolta nel contesto del match tra Aiello e Magrì, valido per il titolo italiano super welter. La vittoria rappresenta un risultato significativo per il giovane atleta, che si è imposto nel confronto disputato nel sottoclou dell’evento. La serata ha visto una buona affluenza di pubblico e diverse altre sfide di livello.
Grande serata di sport al Pala Angioni-Caliendo, dove il giovane pugile professionista di Castel Volturno, Ciro Romano, ha conquistato una vittoria importante nel sottoclou del match Aiello-Magrì valido per il titolo italiano super welter.Il ventiduenne casertano ha avuto la meglio ai punti. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Sullo stesso argomento
Il figlio di Pier Silvio Berlusconi trionfa sul ring davanti al papà: terza vittoria consecutiva da pugileLorenzo Mattia Berlusconi, primo figlio di Pier Silvio e Silvia Toffanin, è una stella della boxe.
Melilli trionfa: resilienza e vittoria contro il TerrasiniNel cuore della Sicilia, dove lo sport diventa specchio delle dinamiche sociali ed economiche, la vittoria del Melilli Volley contro il Terrasini non...