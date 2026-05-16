Domenica 17 maggio 2026 alle 14:30 si giocherà la partita tra PSV e Twente. La squadra ospite si trova al terzo posto in classifica prima di questa sfida, una posizione che potrebbe garantire l'accesso ai turni preliminari di Champions League. Tuttavia, per ottenere la certezza matematica di qualificazione, il Twente deve vincere questa partita contro il PSV. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati resi noti in vista dell'incontro.

Per il Twente si prospettano i turni preliminari di Champions League. I Tukkers iniziano l’ultima giornata come terzi in classifica, posizione che sarebbe sufficiente a conseguire tale importante obbiettivo ma la certezza aritmetica ci sarebbe solo con una vittoria contro il PSV. Con un pareggio infatti sarebbero scavalcati dal NEC, qualora il club di Nimega. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - PSV-Twente (domenica 17 maggio 2026 ore 14:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

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