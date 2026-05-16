Domenica 17 maggio 2026 alle 14:30 si gioca la partita tra PSV e Twente. La squadra ospite si trova al terzo posto in classifica e, in base ai risultati attuali, potrebbe qualificarsi ai turni preliminari di Champions League. Tuttavia, per avere la certezza di accedere alla competizione europea, il Twente deve ottenere i tre punti contro il PSV. La sfida rappresenta un momento decisivo per le ambizioni dei Tukkers, che cercano di consolidare la loro posizione in classifica con una vittoria.

Per il Twente si prospettano i turni preliminari di Champions League. I Tukkers iniziano l’ultima giornata come terzi in classifica, posizione che sarebbe sufficiente a conseguire tale importante obbiettivo ma la certezza aritmetica ci sarebbe solo con una vittoria contro il PSV. Con un pareggio infatti sarebbero scavalcati dal NEC, qualora il club di Nimega. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - PSV-Twente (domenica 17 maggio 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Twente-Feyenoord (domenica 01 marzo 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronosticiLe sfide tra Twente e Feyenoord è quasi sempre una garanzia di alta tensione e competitività, anche nella scorsa stagione c’è un’eccezione che...