Prosegue l' impegno della Questura per la sicurezza controlli a tappeto anche in provincia
Nella giornata di venerdì 15, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sul territorio provinciale. Le operazioni sono state mirate a prevenire e contrastare episodi di degrado urbano, reati predatori e attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state coinvolte diverse pattuglie che hanno effettuato verifiche in varie zone, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e mantenere l’ordine pubblico. Le attività di controllo proseguiranno nelle prossime settimane in tutto il territorio.
Controlli serrati della polizia. Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di degrado urbano e microcriminalità, con particolare riferimento ai reati predatori e allo spaccio di sostanze stupefacenti, la Questura di Ferrara ha predisposto nella giornata di venerdì 15 un. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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