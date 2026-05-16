Prosegue l' impegno della Questura per la sicurezza controlli a tappeto anche in provincia

Nella giornata di venerdì 15, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sul territorio provinciale. Le operazioni sono state mirate a prevenire e contrastare episodi di degrado urbano, reati predatori e attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state coinvolte diverse pattuglie che hanno effettuato verifiche in varie zone, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e mantenere l’ordine pubblico. Le attività di controllo proseguiranno nelle prossime settimane in tutto il territorio.

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