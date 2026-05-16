La partita tra Lille e Auxerre si disputa domenica nella trentaquattresima giornata di Ligue 1. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva, con diverse fonti che forniscono notizie, statistiche e probabili formazioni delle due squadre. I due team si affrontano in un momento cruciale della stagione, con obiettivi diversi in classifica. La partita si svolge in un contesto di palpabile tensione tra le squadre, che si affrontano con determinazione.

Lille-Auxerre è una partita della trentaquattresima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Una partita fondamentale che può decidere la stagione. Anzi, che deciderà la stagione. Il Lille deve vincere per cercare un posto diretto nella prossima Champions League, l’Auxerre deve vincere per evitare il rischio di andare allo spareggio per la permanenza in Ligue 1. E solo una godrà, alla fine di questi novanta minuti, e tutto lascia presuppore che saranno i padroni di casa. Molto più forti, ovviamente, degli ospiti. E soprattutto molto più in forma: in Lille nell’ultimo mese e mezzo ha messo la marcia giusta, inanellando una serie di sette risultati utili di fila (cinque le vittorie) che le hanno permesso di essere tra le grandi del massimo campionato francese. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lille-Auxerre: una gode l’altra prega

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