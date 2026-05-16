Pronostico Levante-Maiorca | non succede da 20 anni

Domenica si gioca la partita tra Levante e Maiorca, valida per la trentasettesima giornata della Liga. Si tratta di un incontro considerato decisivo per la lotta alla salvezza. Le due squadre si sfidano in un match che non si ripete da vent’anni, rappresentando una sfida importante per entrambe. La partita verrà trasmessa in diretta e le formazioni saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio. Nessuna delle due ha lasciato spazio a risultati simili negli ultimi due decenni.

Levante-Maiorca è una gara della trentasettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Due squadre che si trovano a quota 39 punti in classifica e che al momento sarebbero retrocesse. Ma niente è detto in questo finale di Liga, ci sono almeno altre cinque squadre che possono retrocedere. Tutto incredibile, parliamoci chiaro. Una situazione mai vista prima. E il Levante, con le ultime due vittorie arrivate nel corso degli ultimi due match, si è inserito clamorosamente in questa corsa. Una corsa alla quale nessuno si aspettava potesse esserci il Maiorca, che ad un certo punto sembrava tranquillo e anche molto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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