Pronostico Juventus-Fiorentina | lo spauracchio viola ha staccato la spina

Domenica alle 12:00 si disputa la partita tra Juventus e Fiorentina, valida per la trentasettesima giornata di Serie A. L’incontro si svolge in un momento in cui la squadra ospite ha perso entusiasmo e risultati nelle ultime partite, mentre la squadra di casa cerca punti importanti in vista della fine del campionato. Sono disponibili statistiche, notizie sulle formazioni, pronostici e informazioni su come seguire la diretta in tv e streaming.

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Juventus-Fiorentina è una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Padrona del proprio destino, alla Juventus basterebbe vincere le ultime due partite di campionato per blindare il terzo (o il secondo) posto ed assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League. Le insidie, però, restano dietro l’angolo per la squadra di Luciano Spalletti, che dovrà affrontare Fiorentina e Torino, due avversarie senza più nulla da dire ma che sentono sempre molto la sfida con i bianconeri. Siamo infatti abbastanza sicuri che sia ai tifosi viola che a quelli granata non dispiacerebbe mettere i bastoni tra le ruote all’odiata Signora. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Juventus-Fiorentina: lo “spauracchio” viola ha staccato la spina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Perché il Milan non corre? Chi ha staccato la spina? Tutti i motivi della crisi rossoneraE pensare che dopo la 33ª giornata - quindi non una vita fa - il distacco sulle quinte era addirittura di otto punti. Pronostico Fiorentina-Sassuolo: occasione d’oro per la ViolaFiorentina-Sassuolo è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili... Juventus-Fiorentina (domenica 17 maggio 2026 ore 12:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/KIFUtrG #scommesse #pronostici x.com La Fiorentina aspetta il Genoa per prendersi il punto salvezza reddit Juventus-Fiorentina pronostico e quote: i bianconeri conquisteranno i '3 punti'?Scopri il pronostico su Juventus-Fiorentina di Campionato con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del 37° turno di Serie A. calciomercato.com Juventus-Fiorentina, la rivalità va oltre la classifica. Sarà una sfida molto sentitaSpalletti è dato favorito su Vanoli. I bianconeri, però, si giocano tutto contro i viola e contro il Torino, due rivali storiche pronte a fare qualsiasi cosa pur di ostacolare la corsa Champions ... msn.com