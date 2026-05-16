Pronostico Genoa-Milan | per Allegri è durissima
Domenica si gioca la partita tra Genoa e Milan, penultima giornata di campionato di Serie A. La sfida si svolge alla fine di una stagione che ha visto entrambe le squadre affrontare varie difficoltà e cambi di formazione. Sono previste probabili formazioni e analisi delle statistiche di stagione, con dettagli sulla diretta televisiva e lo streaming dell’incontro. L’incontro rappresenta un impegno importante per entrambe le squadre, che cercano di ottenere punti fondamentali prima della conclusione del campionato.
Genoa-Milan è una partita della trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Si è complicata terribilmente la corsa alla Champions League per il Milan. Gli ultimi risultati hanno rispedito dei segnali sconfortanti per Massimiliano Allegri. E le notizie uscite durante la settimana – si prevede una rivoluzione a Milanello – non hanno di certo aiutato la squadra a preparare in serenità il match. A questo ci aggiungiamo un fatto. Non che il Genoa avrebbe fatto da vittima sacrificale nonostante la salvezza raggiunta, ma sicuramente De Rossi – che giustamente non ha mai negato la sua fede romanista – chiederà ai suoi qualcosa in più perché, dentro la corsa alla prossima massima competizione europea, ci sono anche i giallorossi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Il MILAN di Allegri sa adattarsi!
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