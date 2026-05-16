Promozione domani la finale playoff contro il Castellarano Il dg Pistoni spinge la Sanmichelese | Sogno una vittoria per Pancani

Domani si disputerà la finale playoff tra la squadra di casa e il Castellarano. Il direttore generale ha espresso il desiderio di vincere questa partita, dedicandola a Ermanno Pancani, figura molto cara alla società. La partita di domenica rappresenta un momento importante per la squadra, che intendeOnorare la memoria di Pancani. La gara si svolgerà sul campo di casa e coinvolge molte aspettative da parte dei tifosi e della società.

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"La gara di domenica vale tanto perché la vorremmo dedicare a Ermanno Pancani, che ci manca ogni giorno come il primo". C’è una spinta in più per la Sanmichelese, come spiega il direttore generale Maurizio Pistoni, che vorrebbe dedicare all’amico scomparso lo scorso novembre, colonna del club sassolese, un successo domani alle 16,30 nella finale playoff di Promozione ’B’ a Scandiano, sul campo del Castellarano. Una sfida che vale l’accesso alle fasi regionali e che potrebbe avvicinare il ripescaggio in Eccellenza, anche se i biancoverdi hanno un solo risultato nei 120’ essendo arrivati alle spalle dei reggiani. "Se dovessimo vincere – prosegue Pistoni – sarei felice di dedicarlo a Ermanno, altrimenti non faremmo drammi e torneremmo a fare senza problemi la Promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione/domani la finale playoff contro il Castellarano. Il dg Pistoni spinge la Sanmichelese: "Sogno una vittoria per Pancani» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Guancia Volley Academy saluta i Playoff: si spegne il sogno promozione in Serie BLa corsa alla promozione della Guancia Volley Academy si è chiusa con un turno d'anticipo. Leggi anche: Il Meldola cerca la Promozione. Finale playoff per sperare ancora Primavera, ultimi dettagli prima del gran finale ? Domani alle 15, gli azzurrini giocheranno la gara di ritorno della finale playoff contro il Trento 90 minuti che valgono la promozione in Primavera 3 #ForzaNovara #NovaraFC #Primavera4 x.com Il mio punteggio per la grande finale di domani! reddit Il Meldola cerca la Promozione. Finale playoff per sperare ancoraUna finale per continuare la rincorsa al salto in Promozione. Domani alle 16.30, il Meldola gioca, in casa, la finale dei playoff del campionato di Prima Categoria ospitando allo stadio Pantieri-Gugno ... ilrestodelcarlino.it Promozione/domani la finale playoff contro il Castellarano. Il dg Pistoni spinge la Sanmichelese: Sogno una vittoria per PancaniLa gara di domenica vale tanto perché la vorremmo dedicare a Ermanno Pancani, che ci manca ogni giorno come ... msn.com