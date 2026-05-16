Promessi Sposi classici e ragazzi | la scuola sta sbagliando tutto?

Negli ultimi giorni si è riacceso il dibattito sui Promessi Sposi, un classico della letteratura italiana, e sulla sua presenza nel percorso scolastico dei giovani. Si discute circa il modo in cui viene affrontato nelle scuole e se le modalità adottate siano adeguate a coinvolgere gli studenti di oggi. La questione riguarda anche come il testo venga insegnato e interpretato, e se le strategie adottate siano in grado di trasmettere il suo significato senza perdere di vista la sua valenza culturale.

Manzoni torna a far discutere proprio quando sembrava consegnato, una volta per tutte, alla tradizione scolastica. La nuova polemica sui Promessi Sposi — leggerli ancora al biennio? rimandarli al quarto anno? difenderli come testo fondativo o liberarli dall’obbligo? — ha riacceso i riflettori sull’autore che generazioni di studenti hanno incontrato tra Renzo, Lucia, don Abbondio e la peste. Manzoni è anche lo scrittore che ha mostrato come la storia possa diventare romanzo senza smettere di essere storia: documenti, lingua, archivi, invenzione, giudizio morale, ironia, cronaca del potere e dei suoi abusi, tutto è contesto e contenuto nei Promessi Sposi. 🔗 Leggi su Panorama.it

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