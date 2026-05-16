Progetto stadio parla Fayer | Spostamento del campo rinviato Subito giù la maratona

Da today.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella settimana appena trascorsa si sono susseguite diverse discussioni riguardanti il progetto dello stadio, con un particolare focus sullo spostamento del campo che è stato rinviato. In seguito a questo, si è deciso di eliminare immediatamente la maratona dal calendario degli eventi previsti. Le decisioni sono state prese dopo aver valutato vari aspetti tecnici e amministrativi, in un periodo caratterizzato da molte analisi e confronti tra le parti coinvolte.

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“E' stata una settimana complessa, con tanti dettagli da analizzare e decisioni importanti da prendere. Tutto questo, interagendo con la Lega di serie B, l'amministrazione comunale e i nostri tecnici. Alla fine, insieme al presidente Manzo e al mio gruppo di lavoro, abbiamo condiviso l'idea di. 🔗 Leggi su Today.it

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