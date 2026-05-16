Progetto stadio parla Fayer | Spostamento del campo rinviato Subito giù la maratona
Nella settimana appena trascorsa si sono susseguite diverse discussioni riguardanti il progetto dello stadio, con un particolare focus sullo spostamento del campo che è stato rinviato. In seguito a questo, si è deciso di eliminare immediatamente la maratona dal calendario degli eventi previsti. Le decisioni sono state prese dopo aver valutato vari aspetti tecnici e amministrativi, in un periodo caratterizzato da molte analisi e confronti tra le parti coinvolte.
“E' stata una settimana complessa, con tanti dettagli da analizzare e decisioni importanti da prendere. Tutto questo, interagendo con la Lega di serie B, l'amministrazione comunale e i nostri tecnici. Alla fine, insieme al presidente Manzo e al mio gruppo di lavoro, abbiamo condiviso l'idea di. 🔗 Leggi su Today.it
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