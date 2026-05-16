Primavera I baby nerazzurri conquistano il pass per la post season

La squadra Primavera dell’Inter ha ottenuto la qualificazione alla fase finale del campionato grazie alla vittoria per 2-1 contro il Genoa. Con questa vittoria, ha superato l’Atalanta, che aveva perso 3-0 contro la Juventus, conquistando così la sesta posizione in classifica. La conquista del posto permette alla squadra di accedere alla post season, con l’obiettivo di competere per lo scudetto. La partita si è disputata nel corso della stagione primaverile.

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Sorpasso all’ultima curva e missione compiuta: la Primavera dell’Inter batte il Genoa 2-1, approfitta del ko (3-0) dell’Atalanta contro la Juventus e si prende la sesta posizione, l’ultima che garantisce l’accesso alla post season con vista sullo scudetto. I ragazzi di Benny Carbone partono subito forte e Mancuso, dal limite, mette il pallone di poco sopra la traversa dopo appena un minuto. Poi ci provano Bovo (incornata che sfiora il palo) e Zouin che chiede un rigore dopo un contatto in area con Odero. Il gol è nell’aria e arriva al 37esimo: ancora Zouin cambia passo in corsia per poi servire al centro Mancuso che non si fa pregare e insacca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Primavera. I baby nerazzurri conquistano il pass per la post season ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mlb.tv gratis con t-mobile: cosa significa per mls season passIn questo approfondimento si analizza l’accesso alla stagione MLB tramite l’app MLB. Call of Duty WWII: 4 DLC e Season Pass a soli 12,99 su XboxUna chiave digitale per Xbox, valida a livello mondiale, è disponibile oggi al prezzo di £12. Primavera. I baby nerazzurri conquistano il pass per la post seasonSorpasso all’ultima curva e missione compiuta: la Primavera dell’Inter batte il Genoa 2-1, approfitta del ko (3-0) dell’Atalanta contro ... sport.quotidiano.net Primavera. Pazza rimonta dei baby nerazzurri nel derbyDa una rimonta (completa, contro il Pisa) ad un’altra (parziale, nel campionato Primavera), è sempre la solita pazza Inter. E poco importa se si tratti della prima squadra o dei ragazzi allenati da ... ilgiorno.it