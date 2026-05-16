Primavera 1 Milan-Torino | seguite con noi la diretta! | LIVE NEWS

Oggi si gioca l’ultima giornata del campionato Primavera 1 con l’incontro tra Milan e Torino. La partita si svolge al PUMA House of Football, e rappresenta la conclusione della stagione. Entrambe le squadre scendono in campo per l’ultima volta prima della pausa estiva, con obiettivi diversi e pronti a darsi battaglia sul terreno di gioco. La gara si svolge in un clima di attesa, con i tifosi che seguono con interesse l’evento.

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