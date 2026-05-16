Primavera 1 Milan-Torino | seguite con noi la diretta! | LIVE NEWS
Oggi si gioca l’ultima giornata del campionato Primavera 1 con l’incontro tra Milan e Torino. La partita si svolge al PUMA House of Football, e rappresenta la conclusione della stagione. Entrambe le squadre scendono in campo per l’ultima volta prima della pausa estiva, con obiettivi diversi e pronti a darsi battaglia sul terreno di gioco. La gara si svolge in un clima di attesa, con i tifosi che seguono con interesse l’evento.
Le porte del PUMA House of Football, sono pronte ad aprirsi su Milan Primavera-Torino, match valido per la 38ª e ultima giornata del campionato Primavera 1. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 11:00 MILAN-TORINO, IL MOMENTO DELLE DUE SQUADRE- I rossoneri di Giovanni Renna si trovano al 12° posto con 48 punti. I rossoneri, reduci dalla sconfitta sul campo del Parma, vogliono sfruttare l’ultimo turno casalingo per lasciare al meglio il proprio pubblico. Il Torino di Balini si presenta a Milano occupando la 14esima posizione a quota 46 punti, spinti dal successo contro la Lazio i granata scenderanno in campo con l'idea del sorpasso. LIVE TESTUALE MILAN-TORINO QUI SU 'PIANETAMILAN. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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