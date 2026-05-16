Primavera 1 Milan-Torino le formazioni ufficiali | ecco gli uomini di Renna e Baldini

Nella 38ª giornata di Primavera 1 si sono disputate le partite tra Milan Primavera e Torino. Sono state ufficializzate le formazioni con le scelte di allenatori Renna e Baldini. Entrambi gli allenatori hanno deciso gli undici titolari per la partita, senza variazioni rispetto alle previsioni. La gara si è svolta con le formazioni confermate e le rispettive strategie in campo. I dettagli delle scelte sono stati comunicati poco prima del calcio d’inizio.

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