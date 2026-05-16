Primavera 1 Milan-Torino le formazioni ufficiali | ecco gli uomini di Renna e Baldini

Da pianetamilan.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 38ª giornata di Primavera 1 si sono disputate le partite tra Milan Primavera e Torino. Sono state ufficializzate le formazioni con le scelte di allenatori Renna e Baldini. Entrambi gli allenatori hanno deciso gli undici titolari per la partita, senza variazioni rispetto alle previsioni. La gara si è svolta con le formazioni confermate e le rispettive strategie in campo. I dettagli delle scelte sono stati comunicati poco prima del calcio d’inizio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le porte del PUMA House of football', sono pronte ad aprirsi in occasione di Milan Primavera-Torino, ultimo match della regular season del campionato Primavera 1. I rossoneri di Giovanni Renna arrivano all'appuntamento fermi al 12esimo posto in classifica, con l'obiettivo di vincere e lasciare al meglio i propri tifosi. Il Torino di Baldini, invece, si presenta a Milano fermo alla 14esima posizione in classifica, a quota 46 punti. I granata, spinti dal successo in casa contro la Lazio, hanno un solo obiettivo: vincere e tentare il sorpasso ai danni del diavolo. MILAN - Bouyer, Tartaglia, Ibrahimovic, Mancioppi, Plazzotta, Colombo, Borsani, Cissè, Scotti (c), Petrone, Cullotta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

primavera 1 milan torino le formazioni ufficiali ecco gli uomini di renna e baldini
© Pianetamilan.it - Primavera 1, Milan-Torino, le formazioni ufficiali: ecco gli uomini di Renna e Baldini
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

TORINO vs INTER in DIRETTA con TELECRONACA | SERIE A LIVE

Video TORINO vs INTER in DIRETTA con TELECRONACA | SERIE A LIVE

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Milan Primavera-Atalanta, le formazioni ufficiali: ecco gli uomini scelti da Renna

Leggi anche: Sassuolo-Milan Primavera, formazioni ufficiali: ecco l’undici scelto da Renna

milan torino primavera 1 milan torinoPrimavera, Milan e Torino in campo per la 38a giornata: le formazioni ufficialiTra pochi minuti il Milan primavera scenderà in campo al centro Vismara contro il Torino di Baldini per l’ultima giornata del campionato Primavera 1. milannews.it

milan torino primavera 1 milan torinoPrimavera, le formazioni ufficiali di Milan-Torino: Sandrucci recuperatoLe scelte di Renna e Baldini per l'ultima giornata del campionato Primavera, entrambe le squadre sono già salve ... toronews.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web