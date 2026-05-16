Primavera 1 Milan-Torino le formazioni ufficiali | ecco gli uomini di Renna e Baldini
Nella 38ª giornata di Primavera 1 si sono disputate le partite tra Milan Primavera e Torino. Sono state ufficializzate le formazioni con le scelte di allenatori Renna e Baldini. Entrambi gli allenatori hanno deciso gli undici titolari per la partita, senza variazioni rispetto alle previsioni. La gara si è svolta con le formazioni confermate e le rispettive strategie in campo. I dettagli delle scelte sono stati comunicati poco prima del calcio d’inizio.
Le porte del PUMA House of football', sono pronte ad aprirsi in occasione di Milan Primavera-Torino, ultimo match della regular season del campionato Primavera 1. I rossoneri di Giovanni Renna arrivano all'appuntamento fermi al 12esimo posto in classifica, con l'obiettivo di vincere e lasciare al meglio i propri tifosi. Il Torino di Baldini, invece, si presenta a Milano fermo alla 14esima posizione in classifica, a quota 46 punti. I granata, spinti dal successo in casa contro la Lazio, hanno un solo obiettivo: vincere e tentare il sorpasso ai danni del diavolo. MILAN - Bouyer, Tartaglia, Ibrahimovic, Mancioppi, Plazzotta, Colombo, Borsani, Cissè, Scotti (c), Petrone, Cullotta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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