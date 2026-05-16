Durante la 38ª giornata del campionato Primavera 1, la partita tra Milan e Torino si è conclusa con un punteggio di 1-1. Nel match, il portiere del Milan ha parato un tiro importante, mantenendo i rossoneri in partita. Sul fronte opposto, uno dei giocatori del Torino ha mostrato una prestazione insolitamente sottotono, mentre un altro giocatore della stessa squadra è stato sostituito nel secondo tempo. Sono state assegnate le pagelle ai vari protagonisti, evidenziando le prestazioni di singoli calciatori.

Nella mattinata di oggi, sabato 16 maggio, al PUMA House of Football, è andato in scena il match tra Milan Primavera e Torino, terminato 1-1. Dopo un match pieno di occasioni, i rossoneri di renna sono riusciti a trovare il pareggio grazie al gol di Perina al 9oesimo, conquistando un punto nell'ultimo match della regular season. Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati. Prestazione senza troppi fronzoli e picchi, ma comunque sufficiente. Sempre attento alla posizione. Partita molto imprecisa del giovane. Sbaglia diversi palloni semplici e rischia più volte di far segnare agli attaccanti granata. Viene sostituito dopo un primo tempo abbastanza complicato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Primavera 1, Milan-Torino 1-1: Perina salva i rossoneri. Male Cullotta, le pagelle

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Torino Milan | 2-3 | Gli Highlights | Lega Serie A 2025 | milan torino

Sullo stesso argomento

Primavera 1, Juventus-Milan: Domnitei salva i rossoneri. Male Colombo, le pagelleNel pomeriggio di oggi, 05 marzo 2025, è andata in scena la partita tra Juventus e Milan Primavera, gara valida per la 31^ giornata del campionato...

Milan Primavera-Cremonese, le pagelle: bene Cullotta, frenetico AsanjiNel pomeriggio di oggi, 05 marzo 2025, è andata in scena la partita tra Milan Primavera e Cremonese, gara valida per la 28^ giornata del campionato...

La diretta testuale di #MilanTorino, gara valida per l'ultimo turno del campionato #Primavera1 #MilanistiChannel #ACMilan #Milan x.com

Il Torino è in vantaggio 1-0 sul Milan nel primo tempo dell’ultima giornata del campionato PrimaveraAC Milan Primavera e Torino: analisi dettagliata del confronto finale della stagione 2025/2026 nel campionato Primavera 1. La sfida tra Milan e Torino nel campionato Primavera 1 rappresenta un momento ... notiziemilan.it

[MN] Milan Primavera Femminile are Champions of Italy!! reddit

Primavera, Milan-Torino (0-0): Partita bloccata al VismaraMilan e Torino scendono in campo per la 38a giornata del campionato Primavera 1. Di seguito il live testuale del match. milannews.it