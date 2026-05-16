Primavera 1 Milan-Torino 0-1 | granata avanti con Sandrucci | LIVE NEWS

Da pianetamilan.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di Primavera 1 tra Milan e Torino, i granata hanno vinto 1-0 grazie a un gol di Sandrucci. Le formazioni ufficiali del Milan includono Bouyer, Tartaglia, Ibrahimovic, Mancioppi, Plazzotta, Colombo, Borsani, Cissè, Scotti (capitano), Petrone e Cullotta. La partita si è svolta con entrambe le formazioni in campo e con l’arbitro che ha diretto l’incontro. La squadra torinese ha ottenuto la vittoria con un risultato finale di 1-0.

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MILAN - Bouyer, Tartaglia, Ibrahimovic, Mancioppi, Plazzotta, Colombo, Borsani, Cissè, Scotti (c), Petrone, Cullotta. A disp. Catalano, Domnitei, Del Forno, Zaramella, Martini, Nolli, Mercogliano, Perina, Cisse, Avogadro, Colombo. All. Giovanni Renna TORINO - Santer, Carrascosa, Gabellini, Ferraris, Zaia, Conzato, Kugyela, Sandrucci, Acquah (c), Tonica, Joao. A disp. Cereser, Gaffurini, Perciun, Zeppieri, Ballanti, Perez, Ewurum, Gatto, Lima Olinga, Bonacina, Luongo. All. Francesco Baldini . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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