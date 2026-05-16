Primavera 1 Milan-Torino 0-0 | via al match! | LIVE NEWS

Alle prime luci del pomeriggio si è disputata una partita del campionato Primavera 1 tra le formazioni del Milan e del Torino, terminata senza reti. Le squadre sono scese in campo con le formazioni ufficiali, che prevedevano tra i giocatori del Milan diversi giovani, tra cui Ibrahimovic e Scotti come capitano. La gara è iniziata alle ore stabilite, con entrambe le formazioni che hanno cercato di impadronirsi del gioco senza riuscire a segnare.

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