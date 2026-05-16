Primavera 1 Milan-Torino 0-0 | via al match! | LIVE NEWS
Alle prime luci del pomeriggio si è disputata una partita del campionato Primavera 1 tra le formazioni del Milan e del Torino, terminata senza reti. Le squadre sono scese in campo con le formazioni ufficiali, che prevedevano tra i giocatori del Milan diversi giovani, tra cui Ibrahimovic e Scotti come capitano. La gara è iniziata alle ore stabilite, con entrambe le formazioni che hanno cercato di impadronirsi del gioco senza riuscire a segnare.
MILAN - Bouyer, Tartaglia, Ibrahimovic, Mancioppi, Plazzotta, Colombo, Borsani, Cissè, Scotti (c), Petrone, Cullotta. A disp. Catalano, Domnitei, Del Forno, Zaramella, Martini, Nolli, Mercogliano, Perina, Cisse, Avogadro, Colombo. All. Giovanni Renna TORINO - Santer, Carrascosa, Gabellini, Ferraris, Zaia, Conzato, Kugyela, Sandrucci, Acquah (c), Tonica, Joao. A disp. Cereser, Gaffurini, Perciun, Zeppieri, Ballanti, Perez, Ewurum, Gatto, Lima Olinga, Bonacina, Luongo. All. Francesco Baldini . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
PRESENTAZIONE della ROTONDA GRANDE TORINO col SINDACO, VECCHIE GLORIE E QUALCHE TIFOSO
Sullo stesso argomento
Primavera 1, Milan-Atalanta: segui con noi il match in diretta! | LIVE NewsIl Milan Primavera di Giovanni Renna torna finalmente in campo: Nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile, alle ore 17:00, i rossoneri scenderanno in...
Primavera 1, Milan-Atalanta 0-0: segui con noi il match in diretta! | LIVE NewsIl Milan Primavera di Giovanni Renna torna finalmente in campo: Nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile, alle ore 17:00, i rossoneri scenderanno in...
Ultima di campionato per la Primavera: i titolari rossoneri per Milan-Torino Live dalle 11 su @tvdellosport x.com
Con la vittoria dell’Atalanta sul Milan, la Juve rimane al terzo posto a + 1 da Milan e Roma, + 3 dal Como. Ultime due sfide con Fiorentina in casa e con il Torino in trasferta. facebook
Primavera, Milan e Torino in campo per la 38a giornata: le formazioni ufficialiTra pochi minuti il Milan primavera scenderà in campo al centro Vismara contro il Torino di Baldini per l’ultima giornata del campionato Primavera 1. milannews.it
Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Torino: gioca Ibrahimovic dall'inizioLe formazioni ufficiali di Milan-Torino, sfida valida per l'ultima giornata del campionato Primavera 1 in programma alle 11 ... msn.com
[Corriere] Allegri sta considerando di lasciare Milano alla fine della stagione a causa di problemi con Ibrahimovic e la gestione. Potrebbe unirsi alla nazionale. reddit