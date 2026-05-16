Primavera 1 Milan-Torino 0-0 | via al match! | LIVE NEWS

Da pianetamilan.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle prime luci del pomeriggio si è disputata una partita del campionato Primavera 1 tra le formazioni del Milan e del Torino, terminata senza reti. Le squadre sono scese in campo con le formazioni ufficiali, che prevedevano tra i giocatori del Milan diversi giovani, tra cui Ibrahimovic e Scotti come capitano. La gara è iniziata alle ore stabilite, con entrambe le formazioni che hanno cercato di impadronirsi del gioco senza riuscire a segnare.

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MILAN - Bouyer, Tartaglia, Ibrahimovic, Mancioppi, Plazzotta, Colombo, Borsani, Cissè, Scotti (c), Petrone, Cullotta. A disp. Catalano, Domnitei, Del Forno, Zaramella, Martini, Nolli, Mercogliano, Perina, Cisse, Avogadro, Colombo. All. Giovanni Renna TORINO - Santer, Carrascosa, Gabellini, Ferraris, Zaia, Conzato, Kugyela, Sandrucci, Acquah (c), Tonica, Joao. A disp. Cereser, Gaffurini, Perciun, Zeppieri, Ballanti, Perez, Ewurum, Gatto, Lima Olinga, Bonacina, Luongo. All. Francesco Baldini . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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