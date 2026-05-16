Prima indagine sul bullismo femminile il volto invisibile della prevaricazione

Da veronasera.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Verona sono stati presentati i risultati di un’indagine che analizza il bullismo femminile nelle scuole. Si tratta di uno studio che si definisce pionieristico, in quanto rappresenta la prima analisi a livello nazionale dedicata esclusivamente alle dinamiche di prevaricazione tra ragazze. I dati raccolti forniscono un quadro dettagliato sui comportamenti e le modalità di aggressione tra le giovani studenti. L’indagine si concentra sulla presenza e sulle caratteristiche di questo fenomeno, spesso considerato meno visibile rispetto ad altre forme di bullismo.

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Sono stati presentati a Verona i risultati di un’indagine pionieristica intitolata “Il bullismo femminile a scuola”, uno studio che rappresenta la prima analisi nazionale dedicata specificamente alle dinamiche di prevaricazione tra ragazze. L’iniziativa è stata promossa da un consorzio di sei. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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