Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso al PSV per oggi, 15 maggio 2026, si attesta a 0,457 euro per Smc. Questo dato rappresenta il valore attuale del gas sul mercato all’ingrosso e permette di monitorare le variazioni di prezzo rispetto alle giornate precedenti. Il prezzo del gas può influenzare le tariffe di distribuzione e i costi energetici per consumatori e aziende, anche se non vengono forniti dettagli sulle tendenze recenti o sui fattori che hanno determinato questa cifra.

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Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 15 Maggio 2026, è pari a 0,457 euroSmc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 48,55 euroMWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione (1 MWh? 10,7 Smc). Negli ultimi giorni il prezzo del gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) ha mostrato una tendenza moderatamente rialzista. Dopo aver toccato un minimo di 42,51 euroMWh (0,397 euroSmc) il 10 Maggio 2026, il prezzo è risalito progressivamente, raggiungendo i livelli attuali. La volatilità resta contenuta rispetto ai picchi osservati nei mesi precedenti, segno di un mercato che sta trovando una nuova stabilità, pur mantenendo una certa sensibilità agli sviluppi geopolitici e alle dinamiche della domanda stagionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrossoQuanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento Il valore del PSV oggi, 15 Maggio 2026, è pari a circa 0,457 euro/Smc (corrispondente a 48,55 euro/MWh). Questo ... quifinanza.it Gas ai massimi del mese: PSV in rialzo, prezzo tutelato ARERA scende a 0,492 €/Smc ad aprile 2026Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale continua a essere un tema centrale per famiglie e imprese italiane. Seguire l’andamento quotidiano delle tariffe è fondamentale ... quifinanza.it Come previsto la #bolletta del gas in tutela cala del 7,6% rispetto a marzo 26. Variazione dovuta a diminuzione materia prima (-5,9%) e calo altri oneri (-1,7 %). Diminuzione simile per offerte variabili su mercato libero. Prezzo del gas scende a 1,2105 €/Smc x.com