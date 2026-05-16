Previsioni meteo per Avellino – 17 maggio 2026
Il 17 maggio 2026, ad Avellino, le condizioni meteorologiche prevedono una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente poco nuvolosi. Durante tutto il giorno, non sono segnalate precipitazioni di nessun tipo. La temperatura massima prevista si aggira intorno a valori tipici per il periodo, mentre le ore di luce si mantengono stabili. Il clima si presenta stabile e privo di variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.
Ad Avellino, il 17 maggio 2026, sono previsti cieli prevalentemente poco nuvolosi per l’intera giornata, senza alcun rischio di precipitazioni. Secondo quanto riportato da 3BMeteo, la temperatura massima raggiungerà i 19°C, mentre la minima si attesterà sui 9°C. Il livello dello zero termico sarà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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