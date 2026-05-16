Presentata la terza edizione del festival del libro di Ceppaloni

Il Comune di Ceppaloni ha annunciato la terza edizione del festival del libro, organizzata con la collaborazione della libreria UbikLiberiTutti di Benevento, dell’Associazione Parole in Circolo, della Biblioteca Comunale e del Patto per la Lettura locale. L’evento si svolgerà nei prossimi mesi e coinvolgerà diverse attività legate alla promozione della lettura e alla cultura. La presentazione ufficiale si è tenuta presso la sede comunale, con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni coinvolte e del patrocinio dell’amministrazione comunale.

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Tempo di lettura: 3 minuti Il Comune di Ceppaloni, insieme alla libreria UbikLiberiTutti di Benevento, in collaborazione con l’Associazione Parole in Circolo, la Biblioteca Comunale e il Patto per la Lettura di Ceppaloni, ha presentato la terza edizione di Fe.Li.Ce – Festival del Libro di Ceppaloni, rassegna ormai consolidata nel panorama culturale sannita. L’edizione 2026 si terrà dal 22 al 24 maggio e proporrà tre giornate di incontri, laboratori, presentazioni, panel tematici e momenti musicali. Tutti gli eventi si svolgeranno nel Castello Medievale di Ceppaloni, che per l’occasione diventerà la cittadella del libro e il cuore pulsante della manifestazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Presentata la terza edizione del festival del libro di Ceppaloni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ALLA RICERCA DEL SENSO DELLE COSE CON IL FONDACO Sullo stesso argomento Ceppaloni, presentata la terza edizione del Festival del LibroTempo di lettura: < 1 minuto Torna a Ceppaloni la terza edizione di FeLiCe – Festival del Libro di Ceppaloni, rassegna dedicata alla promozione della... Ceppaloni, presentata la terza edizione del festival del libro Il Comune di Ceppaloni, insieme alla libreria UbikLiberiTutti di Benevento, in collaborazione con l’Associazione Parole in Circolo, la Biblioteca... Presentata la terza edizione del Festival del Libro di CeppaloniIl Comune di Ceppaloni, insieme alla libreria UbikLiberiTutti di Benevento, in collaborazione con l’Associazione Parole in Circolo, la Biblioteca Comunale e il Patto per la Lettura di Ceppaloni, ha pr ... ntr24.tv Lexus presenta la Tennis Cup 2026, al via la terza edizione del circuito amatoriale. Ventisei tappe e finale al Foro Italico con in palio le Nitto ATP Finals di Torino #ANSAmotori #ANSA x.com Salerno presentata terza edizione di Pomo d’Oro – Premio all’EccellenzaStampa Si è svolta presso la Sala Giunta Marcello Torre di Palazzo Sant’Agostino, la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di Pomo d’Oro – Premio all’Eccellenza, un riconosciment ... salernonotizie.it