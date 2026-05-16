Potenza i piccoli diventano soccorritori | arriva Pompieropoli
A Potenza, i bambini avranno l’opportunità di scoprire il lavoro dei Vigili del Fuoco grazie a Pompieropoli, un evento dedicato ai più piccoli che si svolge nel centro cittadino. Durante la manifestazione, sono state predisposte diverse attività pratiche e giochi didattici pensati per insegnare loro le basi della sicurezza in modo divertente. I partecipanti potranno mettere alla prova le proprie capacità e conoscere più da vicino il ruolo dei soccorritori, in un ambiente pensato per coinvolgere e sensibilizzare i più giovani.
? Punti chiave Come possono i bambini imparare la sicurezza attraverso il gioco?. Quali attività pratiche hanno preparato i Vigili del Fuoco in piazza?. Chi coordinerà i percorsi formativi per i piccoli soccorritori?. Perché questa iniziativa è importante per la prevenzione nelle famiglie?.? In Breve Sabato 16 maggio 2026 dalle ore 16 alle 20 in Piazza Mario Pagano.. Bambini tra 0 e 9 anni coinvolti in attività con ANVVF e Comando Provinciale.. Iscrizioni aperte in piazza fino alle ore 19 del sabato per le famiglie.. Iniziativa inserita nel programma culturale e sociale del Maggio Potentino 2026.. Pomeriggio di formazione e divertimento in Piazza Mario Pagano a Potenza, dove dalle ore 16 alle 20 di questo sabato 16 maggio 2026 si terrà Pompieropoli, il percorso ludico-educativo rivolto ai bambini con un’età compresa tra i 0 e i 9 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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