Poste a Telese Terme | ufficio chiuso dal 19 maggio servizi a Solopaca

L’ufficio postale di Telese Terme rimarrà chiuso a partire dal 19 maggio e i servizi saranno disponibili presso l’ufficio di Solopaca. La chiusura temporanea solleva domande sulla modalità di ritiro della posta per i cittadini durante questo periodo. Inoltre, si parla del progetto Polis, che potrebbe modificare la gestione dei servizi locali, anche se al momento non sono stati forniti dettagli specifici sul suo impatto. La situazione rimane da monitorare in vista di eventuali aggiornamenti ufficiali.

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? Domande chiave Dove si potrà ritirare la posta durante la chiusura?. Come influirà il progetto Polis sulla gestione dei servizi locali?. Chi dovrà garantire il rispetto delle tempistiche di riapertura?. Quali sono i nuovi orari per accedere all'ufficio di Solopaca?.? In Breve Servizi presso ufficio Solopaca in Via Sannitica 33 dalle 08:20 alle 19:35 feriali.. Orario sabato presso sede Solopaca dalle 08:20 alle 12:35.. Chiusura causata dal progetto nazionale Polis per ammodernamento infrastrutture Poste Italiane.. Sindaco Giovanni Caporaso monitorerà il rispetto della scadenza del 20 giugno 2026.. Dal 19 maggio 2026 l’ufficio postale di Via Roma a Telese Terme sospenderà le attività al pubblico per permettere lo svolgimento dei lavori infrastrutturali legati al progetto nazionale denominato Polis. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Poste a Telese Terme: ufficio chiuso dal 19 maggio, servizi a Solopaca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Telese Terme: lavori all’Ufficio Postale, servizi temporaneamente trasferiti a SolopacaTempo di lettura: 2 minutiIl Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, rende noto di aver ricevuto formale comunicazione da parte di Poste Italiane... Telese, chiude temporaneamente l’Ufficio Postale: servizi trasferiti a SolopacaNel documento si legge che il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione dei lavori infrastrutturali legati al progetto nazionale... Telese Terme: lavori all’Ufficio Postale, servizi temporaneamente trasferiti a SolopacaIl Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, rende noto di aver ricevuto formale comunicazione da parte di Poste Italiane in merito alla temporanea chiusura al pubblico dell’Ufficio Postale cittadin ... ntr24.tv Telese, chiude temporaneamente l’Ufficio Postale: servizi trasferiti a SolopacaDal 19 maggio al 20 giugno l’Ufficio Postale di Telese Terme resterà chiuso per lavori legati al progetto POLIS. Tutti i servizi saranno trasferiti temporaneamente a Solopaca. fremondoweb.com