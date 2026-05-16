Possibile anche una chance per Barazzetta Ballottaggio Prezzabile-Cozzari a metà campo Tridente classico se Carbonaro recupera

Questa mattina, la squadra ha svolto una sessione di allenamento al centro sportivo Fabbri, durante la quale il tecnico ha valutato le condizioni di alcuni giocatori infortunati. Si sta decidendo se far giocare Barazzetta o meno, mentre tra i centrocampisti si continua a preferire tra Prezzabile e Cozzari. Per l’attacco, si conta di schierare il tridente classico, ma la scelta dipende dal recupero di Carbonaro. La rifinitura servirà a chiarire gli ultimi dubbi prima della partita.

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La rifinitura in programma stamattina al centro sportivo Fabbri servirà a mister Parlato per verificare le condizioni degli acciaccati e sciogliere gli ultimi dubbi. Se l’allarme per Carbonaro (giovedì si era fermato a titolo precauzionale nel corso dell’allenamento a causa di un affaticamento muscolare) sarà effettivamente rientrato, il tridente sarà quello di sempre, con l’attaccante siciliano a sinistra, Piccioni al centro e Senigagliesi a destra. Altrimenti potrebbe avere una chance Barazzetta. Per il resto, l’unico ballottaggio verosimile è a centrocampo tra Prezzabile – titolare domenica scorsa contro lo Young Santarcangelo e unico diffidato in casa Spal – e Cozzari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Possibile anche una chance per Barazzetta. Ballottaggio Prezzabile-Cozzari a metà campo. Tridente classico se Carbonaro recupera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Prezzabile e Cozzari, due innesti vincenti"È riuscita a ribaltare lo svantaggio la Spal contro il Solarolo agguantando quei tre punti che le consentono di accorciare in classifica dal... Senza Senigagliesi, tocca alle seconde linee. Spal, una chance per Rossi o BarazzettaIl turno di squalifica comminato a Senigagliesi offre alle seconde linee del settore offensivo della Spal una chance imperdibile per mettersi in...