Porta a Porta bufera per le parole di Concita Borrelli | Lo stupro è in ognuno

Durante la trasmissione televisiva, una giornalista ha commentato il caso Garlasco affermando che “lo stupro è in ognuno”, suscitando reazioni di sorpresa e imbarazzo tra i presenti. Il conduttore ha commentato le parole, definendole inopportune, e successivamente si è scusato pubblicamente. La Rai ha preso atto delle dichiarazioni e ha avviato un’indagine interna sulla vicenda. La discussione ha generato acceso dibattito sui social e tra gli spettatori, dividendo le opinioni sulla questione.

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