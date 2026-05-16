Porta a Porta bufera per le parole di Concita Borrelli | Lo stupro è in ognuno

Da ilsole24ore.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione televisiva, una giornalista ha commentato il caso Garlasco affermando che “lo stupro è in ognuno”, suscitando reazioni di sorpresa e imbarazzo tra i presenti. Il conduttore ha commentato le parole, definendole inopportune, e successivamente si è scusato pubblicamente. La Rai ha preso atto delle dichiarazioni e ha avviato un’indagine interna sulla vicenda. La discussione ha generato acceso dibattito sui social e tra gli spettatori, dividendo le opinioni sulla questione.

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«Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile, forte: c’è lo stupro». Fanno discutere le parole pronunciate a Porta a Porta dalla giornalista Concita Borrelli che, nel segmento della trasmissione relativo al delitto di Garlasco, ha provocato subito una presa di distanza da parte della giallista Elisabetta Cametti, che era in collegamento. «Deponete armi e veleni mi scuserò», scrive Borrelli su X. Anche Bruno Vespa fa sapere che si scuserà, mentre il Direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini avvierà delle verifiche. Intanto, dal Garante Privacy arriva un nuovo richiamo ai media proprio sul caso Garlasco riapertosi con i nuovi rilievi investigativi sulla posizione di Sempio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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