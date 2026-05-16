Porta a Porta bufera per le parole di Concita Borrelli | Lo stupro è in ognuno di noi
Durante la trasmissione televisiva, una giornalista ha commentato il caso Garlasco affermando che “lo stupro è in ognuno di noi”, frase che ha suscitato reazioni di imbarazzo tra i presenti. Il conduttore ha successivamente chiesto scusa per le parole pronunciate, mentre la Rai ha preso provvedimenti riguardo alla trasmissione. La discussione ha generato polemiche sui social e tra gli spettatori, con alcuni criticando le affermazioni della giornalista e altri difendendole.
«Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile, forte: c’è lo stupro». Fanno discutere le parole pronunciate a Porta a Porta dalla giornalista Concita Borrelli che, nel segmento della trasmissione relativo al delitto di Garlasco, ha provocato subito una presa di distanza da parte della giallista Elisabetta Cametti, che era in collegamento. «Deponete armi e veleni mi scuserò», scrive Borrelli su X. Anche Bruno Vespa fa sapere che si scuserà, mentre il Direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini avvierà delle verifiche. Intanto, dal Garante Privacy arriva un nuovo richiamo ai media proprio sul caso Garlasco riapertosi con i nuovi rilievi investigativi sulla posizione di Sempio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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Bufera sulla giornalista Concita Borrelli dopo le parole pronunciate su Rai1 durante Porta a Porta. Pd all’attacco della Rai e di Bruno Vespa, mentre il Garante privacy richiama i media contro la morbosa spettacolarizzazione della vicenda. facebook
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