Porta a Porta bufera per le parole di Concita Borrelli | Lo stupro è in ognuno di noi

Durante la trasmissione televisiva, una giornalista ha commentato il caso Garlasco affermando che “lo stupro è in ognuno di noi”, frase che ha suscitato reazioni di imbarazzo tra i presenti. Il conduttore ha successivamente chiesto scusa per le parole pronunciate, mentre la Rai ha preso provvedimenti riguardo alla trasmissione. La discussione ha generato polemiche sui social e tra gli spettatori, con alcuni criticando le affermazioni della giornalista e altri difendendole.

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