Pordenone Fc sfuma il sogno della promozione diretta in Serie D | vince l' LME 2-1

Nel match disputato allo stadio Morin di Monfalcone, il Pordenone Fc ha perso 2-1 contro l'LME, interrompendo così la corsa alla promozione diretta in Serie D. La partita, durata novanta minuti, ha visto un pubblico numeroso e appassionato vestire i colori neroverde. La sfida si è conclusa con la vittoria degli avversari, che hanno conquistato i tre punti necessari a frenare le ambizioni del team locale. La sconfitta pone fine a un percorso di qualificazione che si era mantenuto vivo fino all’ultima giornata.

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Novanta minuti intensi e vissuti allo stadio Morin di Monfalcone, tutto esaurito e dipinto di neroverde. Il verdetto, purtroppo, è amaro per il Pordenone Fc che esce sconfitto per 2-1 in una partita che sancisce il passaggio diretto dell’LME in Serie D.Nonostante le occasioni nel finale e il. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Beffa nel recupero per il Pordenone Fc: l’LME vince per 1-0 Pordenone ko a Monfalcone: l’LME vola in Serie D, ai neroverdi restano i play-offMONFALCONE – Si chiude con una sconfitta la sfida decisiva del Pordenone Fc allo stadio Morin di Monfalcone, gremito e colorato di neroverde. L’LME si impone 2-1 e conquista la promozione diretta in S ... pordenoneoggi.it Pordenone Fc, battuto in casa 3-2 l'Ufm: sarà spareggio per la Serie DPORDENONE - Il Pordenone batte in casa 3-2 l'Ufm nell'ultimo turno del campionato di Eccellenza e conquista l'accesso allo spareggio per la promozione in Serie D. ilgazzettino.it