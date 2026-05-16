Ponte Matilde di Canossa Ecco perché il Machiavelli vuole chiamarlo così
Il ponte Matilde di Canossa continua a essere al centro di discussioni e proposte di denominazione, mentre si susseguono i commenti di esperti e cittadini su quale nome dovrebbe assumere. La questione coinvolge diverse opinioni e suggerimenti, con alcune voci che tendono a valorizzare la figura storica legata al ponte. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di attenzione verso i monumenti e il loro significato, con vari contributi che cercano di influenzare la scelta finale.
Mentre continuano i contributi “esterni“ nella rosa di nomi indicata dalle scuole c’è chi per il nuovo ponte di Monte San Quirico ha scelto un’indicazione storica, profondamente legata al territorio lucchese, che vuole rendere omaggio a una figura femminile e a un passato ancora così carico di contemporaneità. Per la classe 5B SSA dell’I.I.S. “Machiavelli”, nell’ambito del contest Nomina, organizzato dalla Provincia di Lucca, il nome giusto è “Matilde di Canossa“. Anche se sarà la commissione a selezionare i tre nomi finalisti che poi saranno scelti dai cittadini lucchesi attraverso una votazione online. “Intitolare il nuovo ponte a Matilde... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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