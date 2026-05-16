Policoro Tatarella presenta il libro sull’evoluzione della Destra
A Policoro, Pinuccio Tatarella ha presentato un libro che ripercorre l'evoluzione della Destra italiana, concentrandosi sui cambiamenti nelle strategie e nelle idee nel corso degli anni. Il volume analizza come si è sviluppata la visione politica dalla figura di Tatarella fino alla leadership attuale. Tra i materiali presentati ci sono documenti inediti del 1986 che rivelano dettagli sulla strategia adottata dalla Destra in quel periodo. La presentazione ha coinvolto pubblico e addetti ai lavori interessati alle vicende politiche recenti.
? Punti chiave Come si è evoluta la visione politica da Pinuccio Tatarella a Meloni?. Quali documenti inediti del 1986 rivelano la strategia della destra?. Perché il sindacato Ugl ha denunciato attacchi contro l'assessore Latronico?. Come può il nuovo patto sociale rispondere alla crisi energetica?.? In Breve Il volume raccoglie interviste e articoli pubblicati tra dicembre 1986 e novembre 1993.. Pino Giordano, segretario Ugl Matera, ha denunciato attacchi contro l'assessore Cosimo Latronico.. Partecipanti includono Leonardo Giordano, Pino Callà, Enrico Bianco e altri esponenti locali.. L'evento a Policoro ha analizzato il passaggio politico da Fiuggi alla gestione attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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