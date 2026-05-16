Policoro Tatarella presenta il libro sull’evoluzione della Destra

A Policoro, Pinuccio Tatarella ha presentato un libro che ripercorre l'evoluzione della Destra italiana, concentrandosi sui cambiamenti nelle strategie e nelle idee nel corso degli anni. Il volume analizza come si è sviluppata la visione politica dalla figura di Tatarella fino alla leadership attuale. Tra i materiali presentati ci sono documenti inediti del 1986 che rivelano dettagli sulla strategia adottata dalla Destra in quel periodo. La presentazione ha coinvolto pubblico e addetti ai lavori interessati alle vicende politiche recenti.

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