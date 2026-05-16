Poesia del Mediterraneo | 100 giudici eleggeranno i vincitori a Bari

A Bari si terrà la cerimonia di premiazione della poesia del Mediterraneo, con la partecipazione di cento giudici popolari chiamati a scegliere i vincitori. Sono sette i poeti finalisti che si contenderanno il riconoscimento, provenienti da diversi paesi della regione. La scelta dei giudici sarà determinante nel definire i premi, anche se non sono stati ancora resi noti i dettagli sulla modalità di voto. La manifestazione si svolge in un contesto internazionale dedicato alla promozione della poesia mediterranea.

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? Punti chiave Chi sono i sette poeti arrivati in finale a Bari?. Come influenzerà il voto dei 100 giudici popolari il risultato?. Quali opere riceveranno le menzioni speciali della commissione?. Dove si può seguire in streaming la proclamazione dei vincitori?.? In Breve Cerimonia sabato 16 maggio 2026 presso l'Hotel La Baia di Bari Palese.. Settimana di selezione conclusa con sette opere finaliste tra cui Pasquale Caravella e Hamza Zirem.. Riconoscimenti speciali previsti per Salvatore Gazzara, Elisabetta Vigo, Filippo Favia e Franco Di Biase.. Evento trasmesso in streaming sulla pagina Facebook dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri..... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Poesia del Mediterraneo: 100 giudici eleggeranno i vincitori a Bari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Premio internazionale di poesia 'Culture del Mediterraneo': a Palese il gran finaleCon la serata finale del Premio Internazionale di Poesia “Culture del Mediterraneo”, giunto alla VI edizione, l’Accademia delle Culture e dei... In mostra a Bari in autunno gli scatti vincitori del World Press Photo 2026Sarà esposta a Bari il prossimo autunno, nell'ambito della tredicesima edizione della World Press Photo Exhibition nel capoluogo pugliese, la foto... L’Instituto Cervantes di Napoli presenta Festival della Poesia del MediterraneoL’Instituto Cervantes presenta la III edizione del Festival della Poesia del Mediterraneo. Giovedì 23 ottobre alle 18, presso la Sala Catasti dell’Archivio di Stato di Napoli (Piazzetta Grande ... napolivillage.com Simple Rituals. La poesia del Mediterraneo in un gioielloTutti i pezzi sono realizzati con materiali naturali e rispettosi dell’ambiente: filamenti metallici placcati in oro o argento, vetro di Murano lavorato a mano, ceramica, perle d’acqua dolce, ... tgcom24.mediaset.it