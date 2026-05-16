Durante i playoff di Serie C, è stata vietata la vendita di biglietti ai tifosi provenienti dalla regione lombarda per la partita in programma a Casarano. Questa decisione è stata presa dal Prefetto, dopo alcuni episodi di violenza registrati in precedenti incontri e segnalazioni di comportamenti aggressivi da parte di alcuni supporter lombardi. La misura riguarda esclusivamente la trasferta dei tifosi lombardi e mira a prevenire ulteriori episodi di violenza durante l’evento.

? Punti chiave Perché il Prefetto ha deciso di colpire proprio i tifosi lombardi?. Quali episodi di violenza hanno spinto il Ministero a intervenire?. Come verranno controllati i flussi di spettatori locali domani sera?. Chi ha proposto ufficialmente il divieto di vendita dei biglietti?.? In Breve Precedenti scontri a Casarano lo scorso febbraio e a Squinzano il 3 maggio.. Decisione presa dopo confronto di venerdì 15 maggio con comitato Ministero Interno.. Partita di andata playoff programmata per domenica 17 maggio alle ore 20.. Misure mirano a isolare ultras per proteggere cittadini e tranquillità locale.. Il prefetto di Lecce, Natalino Manno, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per i residenti in Lombardia che vorrebbero seguire la sfida tra Casarano e Union Brescia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff Serie C: stop ai biglietti per i lombardi a Casarano

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