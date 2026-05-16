Playoff JuveCaserta scacco a Montecatini | tutto si gioca al ritorno

La squadra di basket ha ottenuto una vittoria importante contro l’avversaria, ma la qualificazione alle finali dipende dal ritorno. La formazione ha concluso la partita con un margine che permette di mantenere speranze, anche se ci sono ancora molte incognite. La prossima sfida si terrà in trasferta e deciderà chi accederà alla fase successiva. I giocatori sono chiamati a prepararsi al meglio, con l’obiettivo di difendersi dalla serie di tiri da tre punti e di trovare un leader in attacco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come può la difesa di Sacchetti fermare la pioggia di triple avversaria?. Chi deve guidare l'attacco per evitare che il sogno svanisca lunedì?. Perché la JuveCaserta ha concesso così tanti tiri liberi e rimbalzi?. Come influenzerà il clima del PalaPiccolo il destino della serie?.? In Breve Chinellato segna 24 punti, Mastrangelo 16 e Tsetserukou 12 per il successo toscano.. Lo Biondo realizza 29 punti e cattura 11 rimbalzi per la JuveCaserta.. Montecatini domina i rimbalzi con 38 catturati contro i 31 dei casertani.. Prelazione biglietti per abbonati dalle 16:30 di oggi fino a domenica alle 12:30.. La JuveCaserta scivola a Montecatini con un punteggio di 92-89, lasciando la serie playoff aperta sul pareggio di 2-2 dopo il duello disputato mercoledì scorso al PalaTerme. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Playoff JuveCaserta, scacco a Montecatini: tutto si gioca al ritorno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Playoff, Juvecaserta travolge Montecatini: la Paperdi va sul 2-1? Punti chiave Come ha fatto la difesa di Lardo a causare 19 palle perse? Chi sono stati i veri protagonisti della supremazia al tabellone? Perché il... La Juvecaserta cade a Montecatini, la serie si decide al PalaPiccoloLa semifinale playoff con Orzinuovi la Paperdi Juvecaserta dovrà conquistarsela lunedì prossimo, 18 maggio, nella quinta e decisiva gara in programma...