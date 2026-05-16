Pizza caso isterica | Galasso chiede scuse pubbliche

Un episodio che ha attirato l’attenzione si è verificato durante una discussione pubblica, quando un partecipante ha descritto una collega con l’aggettivo “isterica”. La frase, rivolta alla candidata Laura Nargi, ha suscitato reazioni e richieste di scuse pubbliche da parte di un altro protagonista. Pur mantenendo posizioni politiche diverse, l’interessato ha precisato di rispettare il confronto e di riservare una dialettica civile nell’ambito delle attività pubbliche.

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