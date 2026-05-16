pioggia e sofferenza

Ieri a Roma le condizioni meteorologiche hanno portato pioggia intensa durante l’evento sportivo, creando disagi e ritardi. La giornata si è svolta tra sospensioni e continui cambi di programma, trasformando la manifestazione in un vero e proprio giallo a puntate. La pioggia ha influenzato il regolare svolgimento delle gare, creando un clima di incertezza tra i partecipanti e il pubblico presente. La situazione ha richiesto interventi e aggiustamenti da parte degli organizzatori.

E poi ha cominciato a piovere. Se è vero che quello del tennis è un romanzo, quello di Roma ieri è stato un giallo a puntate. Che va raccontato dalla fine, dal capitolo due, ovvero da Jannik Sinner. Eccolo: barcolla ma non molla. Vomita, addirittura, in una fioriera. Ciondola, ansima, si piega sulle ginocchia. Viene fermato quando la sua Via Crucis tennistica torna ad essere una passeggiata, sul 4-2 nel terzo set. Da raccontare così: il 6-2 in mezzora, poi una scena già vista, sì, quella camminata lì. Stanchezza, stomaco sottosopra, tremori, il tabellone che va 0-3. Mamma Siglinde non resiste e va via dalla tribuna, Laila freme, Jannik raschia dal barile della fatica le energie residue, non si sa bene dove: tornano lampi arancioni, ma Daniil alla fine sfonda ed è 7-5 per lui, terzo set. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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