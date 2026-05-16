La partita tra Sinner e Medvedev è stata rinviata, riaccendendo le discussioni sulla mancanza di copertura del Centrale. La questione riguarda la possibilità di costruire un tetto sulla struttura, un progetto che dovrebbe realizzarsi nel 2028. La decisione di posticipare l’intervento ha alimentato le polemiche tra gli addetti ai lavori e gli organizzatori, evidenziando ancora una volta la necessità di un intervento per proteggere gli eventi in caso di maltempo. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e sportivo.

Il rinvio della partita tra Sinner e Medvedev ha riaperto il dibattito sull'assenza della copertura del Centrale. Dopo numerosi rinvii, questa è la volta buona: il progetto di Sport e Salute è stato approvato definitivamente, a giugno partiranno i lavori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pioggia e polemiche: dal 2028 il Centrale avrà finalmente il tetto

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