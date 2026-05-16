Pint of Science 2026

Dal 18 al 20 maggio 2026, si terrà in Italia l’edizione di Pint of Science, un festival dedicato alla divulgazione scientifica che coinvolge pub in diverse città del paese. Nato nel 2013 nel Regno Unito, il festival si svolge oggi in 27 nazioni su cinque continenti. In questa occasione, saranno coinvolti 90 locali distribuiti in 28 città italiane, dove si svolgeranno tre serate consecutive di incontri e presentazioni legate alla ricerca e alla scienza in generale.

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