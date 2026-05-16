A Pietracatella, un piccolo paese del Molise, si stanno diffondendo domande insolite su un forum riguardo al sapore della ricina. La comunità locale è ancora scossa dalla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvenuta in circostanze che stanno al centro di un’indagine ufficiale. Le autorità stanno analizzando i dettagli legati a un duplice avvelenamento, mentre sul web vengono sollevate curiosità e supposizioni su possibili collegamenti e modalità.

Si infittisce il mistero sul duplice avvelenamento di Pietracatella, il piccolo centro del Molise sconvolto dalla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita. Le ultime novità investigative ruotano attorno a un inquietante “Mister X”, un utente anonimo che nei mesi precedenti alla tragedia avrebbe pubblicato online domande dettagliate sulla ricina, il potente veleno che gli esami tossicologici hanno individuato come causa del decesso delle due vittime. La Procura di Larino, insieme alla Squadra Mobile di Campobasso e allo SCO della Polizia, sta cercando di identificare il proprietario di alcuni nickname comparsi in forum e community online. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Pietracatella, strane domande sul sapore della ricina su un forum

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