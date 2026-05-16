Pietracatella La vittima sente il sapore della ricina? | la svolta caccia a Mister X
Esiste un "Mister X" che a dicembre scorso, su forum e community online, faceva ricerche inquietanti sull’acquisto di grandi quantità di semi di ricino e sui rischi legati alla ricina, il potente veleno senza antidoto che ha ucciso Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara Di Vita nella notte tra il 26 e il 27 dicembre a Pietracatella, in Molise.La Procura di Larino ha chiesto l’intervento dello SCO (Servizio Centrale Operativo) della Polizia per identificare questo utente anonimo e verificare eventuali collegamenti con il duplice omicidio. Tra le ricerche attribuite allo stesso nick name, come ricorda ilMessaggero, ci sono domande come: "L’acquisto di grandi quantità di semi di ricino online è tracciato?", "Come avvelenare un insegnante" e "Esiste qualcosa che agisce sul sistema nervoso centrale impedendo anche un solo grido?". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Campobasso, un Mister X cercava online la ricina: «La vittima sente il sapore»
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