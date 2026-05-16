Pierfrancesco Favino | La libertà vera? Mettersi al volante e partire

L’attore ha dichiarato che la libertà autentica si trova nel mettersi al volante e partire. Una delle sue interpretazioni più note riguarda il film del 2013, diretto da Ron Howard, in cui interpretava un pilota di Formula 1, compagno di squadra di un altro celebre pilota. La scena del film lo ritrae al volante, catturando l’immagine di chi si sente libero quando accelera e si muove su una pista. Questa interpretazione ha lasciato un segno nel pubblico e nella critica.

Una delle sue performance cinematografiche più celebri al volante è stata in “Rush”. Nel film del 2013 diretto da Ron Howard interpretava il ruolo di Clay Regazzoni, compagno di squadra di Niki Lauda. Ma nella vita reale Pierfrancesco Favino guida un’auto elettrica, la Bmw iX3, anche perché da tre anni è testimonial della casa bavarese. Per la quale, tra l’altro, dal 2027 sarà impegnato anche in progetti audiovisivi legati alla responsabilità sociale. Lo abbiamo incontrato a margine del Concorso d’Eleganza di Villa D’Este. Che ruolo recita l’auto nella sua vita? “Io sono un amante del viaggio. E viaggiare in macchina mi dà un senso di libertà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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