Un nuovo avviso riguarda l’Autostazione e Piazza Kennedy, zone frequentate da numerosi passanti quotidianamente. Le autorità hanno segnalato un possibile rischio di degrado in queste aree, che potrebbe influire sulla sicurezza di chi le utilizza. Si registrano preoccupazioni riguardo a comportamenti sospetti e a situazioni che potrebbero mettere a rischio i bambini presenti in Piazza Kennedy. Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione e valutano le misure da adottare per tutelare gli utenti di questi spazi pubblici.

? Domande chiave Cosa sta succedendo davvero tra i passanti dell'Autostazione?. Chi sta minacciando la sicurezza dei bambini a Piazza Kennedy?. Come possono le nuove proposte evitare il degrado dei parchi?. Perché questi spazi pubblici sono diventati zone di bivacco illegale?.? In Breve Bivacco e richieste di denaro all'Autostazione disturbano migliaia di utenti quotidiani.. Attività illecite a Piazza Kennedy minano la serenità di famiglie e bambini.. Picone propone prevenzione, controllo e repressione per recuperare i beni comuni.. Liberi e Forti con Festa punta alla collaborazione tra istituzioni e cittadini.. Massimo Picone denuncia il degrado dell’Autostazione e di Piazza Kennedy ad Avellino, segnalando come alcuni spazi pubblici rischino di trasformarsi in zone prive di controllo e sicurezza per i cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Picone allerta: Autostazione e Piazza Kennedy a rischio degrado

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