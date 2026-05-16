Per la partita tra Roma e Lazio e la finale degli Internazionali, sono stati disposti più di 1000 agenti di polizia. La zona del Foro Italico sarà sotto stretta sorveglianza fin dalle prime ore del mattino di domani. Sono stati attuati piani di sicurezza che prevedono l'impiego di unità speciali e misure di controllo rafforzate. La presenza delle forze dell'ordine si estenderà in diverse aree circostanti, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica durante l’evento.

La zona del Foro Italico sarà blindata già dalle prime ore della mattina di domani. Il piano prevede l'impiego di assetti speciali.. In previsione di una difficile gestione dei flussi, sono stati già ideati dei corridoi di avvicinamento differenziati proprio per evitare una sovrapposizione incontrollata di correnti di pubblico La decisione è stata presa,Roma-Lazio e la finale degli Internazionali si giocheranno lo stesso giornoe a poche ore di distanza l’uno dall’altro. La gestione dell’ordine pubblico nei pressi del Foro Italico e dell’Olimpico sarà fondamentale, e la questura di Roma non vuole farsi cogliere impreparata. Infatti nelle ultime ore ha messo a punto un imponente piano di sicurezza, che impiegherà oltre mille operatori delle forze di polizia già dalle prime ore di domani mattina, domenica 17 maggio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Piano sicurezza per Roma-Lazio e finale Internazionali: più di 1000 forze di polizia in campo

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ROMA: DERBY E INTERNAZIONALI BNL, IL PIANO SICUREZZA

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