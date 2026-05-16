Petrolchimico il coordinamento appalti Cgil chiede un tavolo | Fermare i licenziamenti
Il coordinamento degli appalti della Cgil nel settore petrolchimico ha richiesto un incontro urgente dopo che l'azienda Versalis ha avviato una procedura che potrebbe portare a licenziamenti. La richiesta è stata presentata a causa delle preoccupazioni per i possibili impatti sui lavoratori coinvolti. La situazione riguarda le modalità di gestione degli appalti e le conseguenze che potrebbero derivarne per l’occupazione. La richiesta di un tavolo di confronto mira a evitare decisioni unilaterali che potrebbero influire sui posti di lavoro.
Il coordinamento degli appalti della Cgil del Petrolchimico ha esposto tutta la sua preoccupazione sull'apertura della procedura avanzata da Versalis. Per evidenziare il timore, si è posto una domanda: “La chimica e l’industria italiana sono al bivio: rilancio o declino?”Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Sullo stesso argomento
Sanità e appalti, la Cgil chiede una firma per il cambiamentoROMA (ITALPRESS) – Venerdì 15 e sabato 16 maggio la Cgil dà il via alla campagna di raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare,...
Petrolchimico, il sindacato: "I 30 licenziamenti a Ferrara preoccupano anche Ravenna"C'è grande preoccupazione anche a Ravenna per la situazione che sta coinvolgendo lo stabilimento Versalis di Ferrara dove, il 5 maggio scorso, le...