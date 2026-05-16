Petrolchimico il coordinamento appalti Cgil chiede un tavolo | Fermare i licenziamenti

Il coordinamento degli appalti della Cgil nel settore petrolchimico ha richiesto un incontro urgente dopo che l'azienda Versalis ha avviato una procedura che potrebbe portare a licenziamenti. La richiesta è stata presentata a causa delle preoccupazioni per i possibili impatti sui lavoratori coinvolti. La situazione riguarda le modalità di gestione degli appalti e le conseguenze che potrebbero derivarne per l’occupazione. La richiesta di un tavolo di confronto mira a evitare decisioni unilaterali che potrebbero influire sui posti di lavoro.

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